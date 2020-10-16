Британия присоединилась к новым санкциям ЕС в отношении России

Великобритания поддержала новый пакет санкций ЕС против России.

Напомним, их мишенями являются шесть высокопоставленных чиновников и российский Государственный НИИ органической химии и технологии, который, по мнению Брюсселя, "отвечает за управление запасами нервно-паралитического вещества "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором говорится, что

"новые санкции, вступающие в силу с 15 октября, пошлют сильный сигнал и значительно накажут безрассудное и злонамеренное поведение России".

Лондонское правительство объявило, что введет запрет на поездки и заморозит активы шести лиц, включенных в список ЕС.

К слову, вчера "поимённый список" попавших под эти санкции опубликовала NYT.

"Великобритания и ее партнеры согласились с тем, что нет никакого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме участия и ответственности России", — говорится в заявлении британского МИД.

Напомним, санкции ЕС и Великобритании вступают в силу, несмотря на ранее заявленную готовность сотрудничать с Россией. Джозеп Боррелл признал важность такого сотрудничества.

В понедельник он говорил о том, что ЕС необходимо "взаимодействовать с Россией по вопросам внешней политики", и обратил особое внимание на Нагорно-Карабахский конфликт и роль Москвы в переговорах по мирному соглашению.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее пообещал зеркально отразить любые санкции, введенные в отношении России.