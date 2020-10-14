Зеленский обсудил "российскую агрессию" с сотрудниками МИ-6

В ходе недавней поездки в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский не только пообщался с членами королевской семьи и видными британскими политиками, но и успел на встречу с представителями британской службы МИ-6.

Двухчасовая беседа закончилась для обеих сторон позитивно. Зеленский отметил, что всех деталей раскрыть не может и обрисовал наиболее важные пункты, которые были затронуты в ходе обсуждения:

"российская агрессия";

распространение на территории Украины фейковой информации;

финансирование некоторых СМИ страны иностранными группами, работающими на правительства;

территориальные споры.