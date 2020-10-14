В ходе недавней поездки в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский не только пообщался с членами королевской семьи и видными британскими политиками, но и успел на встречу с представителями британской службы МИ-6.
Двухчасовая беседа закончилась для обеих сторон позитивно. Зеленский отметил, что всех деталей раскрыть не может и обрисовал наиболее важные пункты, которые были затронуты в ходе обсуждения:
"У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать.
Из всего объёма вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять.
Они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", — высказался Зеленский.
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