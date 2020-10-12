Ростислав Ищенко: никто не сможет достигнуть мира в Донбассе

Обеспечить мир в Донбассе не сможет никто из современных политиков Украины, считает политолог Ростислав Ищенко.

Как и когда Украина вернется в Россию

У Зеленского пораженческие настроения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Би-би-си" заявил, что не цепляется за власть, и если мира в Донбассе он не добьется, то на его место должен прийти другой человек.

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю", — сказал он.

По словам Зеленского, он не исключает возможности заключения мирного соглашения с Владимиром Путиным по Крыму.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шёл в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда", — заявил украинский лидер.

Зеленский уверен, что надо выполнять Минские соглашения, и он идёт по этому пути, но не согласен с передачей контроля над границей с Россией в Донбассе Украине после проведения местных выборов, а не до них.

"Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Но мы идём по Минску. Да, есть такое, что надо, чтобы Минск был немного более гибким", — отметил глава государства.

Как сказал "Правде.Ру" политолог Ростислав Ищенко, когда Зеленский избирался президентом, он "смутно" представлял себе порядок, принципы своей будущей деятельности.

По мнению политолога, нынешняя работа президента "не радует", и у него никакого желания баллотироваться еще раз.

"Поскольку он не говорит, когда собирается закончить войну в Донбассе, он же не поставил какого-то дедлайна, значит мы исходим из того, что он не будет баллотироваться на следующих выборах. Это вполне логично, ему это не надо. Проблем много, бонусов мало", — сказал Ростислав Ищенко.

"Никто не обеспечит мир в Донбассе"

Политолог полагает, что мир в Донбассе не обеспечит "никто из действующих политиков" Украины.

"Среди них, в принципе, существует общеполитический консенсус, что война в Донбассе должна закончиться победой Украины, а Украина физически не может одержать победу в войне в Донбассе, поэтому она не заканчивается", — сказал Ростислав Ищенко.

Добавим, что украинская внешняя политика исходит из консенсуса, что Москве можно диктовать условия на базе русофобской политики. Потому что вернуть Крым, Донбасс, вступить в НАТО, переписать историю, свернуть русскоязычное образование и ограничить употребление русского языка — это не платформа для переговоров с Россией, а платформа для ее уничтожения.

Читайте по теме: Зеленский: членство в НАТО — единственный шанс сохранить страну

Верховный суд Украины: Зеленский обязан говорить на украинском

На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ