Факты участия наёмников из Сирии и близлежащих регионов приобретают всё больший "вес" в Карабахском конфликте. По уточнённым данным армянской стороны, именно наёмники нарушили перемирие и продолжили атаки, а принудили их к этому из Азербайджана.
Вышеуказанные факты привели к возбуждению уголовного дела: им займется Генпрокуратура Армении. Инкриминируемая статья — "Международный терроризм", основание — "полученные сведения о вербовке и использовании Азербайджаном иностранных наёмников с первых дней ведения агрессивной войны".
По данным, которыми располагает Генпрокуратура, сирийские наёмники провели атаку в районе Караханбейли, а также ряд диверсионных операций в районе Гадрута.
По предварительной версии (о которой рассказывали ранее в Министерстве обороны Армении) наёмников в регион отправляют турецкие власти с согласия Азербайджана.
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