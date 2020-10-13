Армения расследует участие наёмников из Сирии в Карабахкском конфликте

Факты участия наёмников из Сирии и близлежащих регионов приобретают всё больший "вес" в Карабахском конфликте. По уточнённым данным армянской стороны, именно наёмники нарушили перемирие и продолжили атаки, а принудили их к этому из Азербайджана.

Вышеуказанные факты привели к возбуждению уголовного дела: им займется Генпрокуратура Армении. Инкриминируемая статья — "Международный терроризм", основание — "полученные сведения о вербовке и использовании Азербайджаном иностранных наёмников с первых дней ведения агрессивной войны".

По данным, которыми располагает Генпрокуратура, сирийские наёмники провели атаку в районе Караханбейли, а также ряд диверсионных операций в районе Гадрута.

По предварительной версии (о которой рассказывали ранее в Министерстве обороны Армении) наёмников в регион отправляют турецкие власти с согласия Азербайджана.