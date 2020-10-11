Президент США Дональд Трамп, недавно переболевший коронавирусом, заявил, что у него появился иммунитет к недугу.

"Я сдал тесты по высочайшим стандартам, и я в прекрасной форме. Я хочу сказать вам, что я чувствую себя фантастически, я на самом деле чувствую себя хорошо. Я даже чувствую себя хорошо в том смысле, что слово "иммунитет" что-то значит, то есть чувствую защитное сияние. Это что-то значит. Думаю, очень важно иметь это", — утверждает американский лидер.