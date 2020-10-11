Мировое сообщество должно признать право Нагорного Карабаха на самоопределение.

С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мир должен признать право Арцаха на самоопределение. Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации", — пояснил глава правительства.