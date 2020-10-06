Канада приостановила экспорт оружия в Турцию. В Анкаре недовольны

Турция, помимо использования военной продукции (оружия, техники, боеприпасов) собственного производства, активно импортирует её из других стран. В числе импортёров — Канада, власти которой решили в свете событий в Нагорном Карабахе временно ввести запрет на некоторые "позиции".

Анкара такому развитию событий не обрадовалась и тут же обвинила Канаду в "двойной игре".

"Заявление Канады о приостановке разрешений на экспорт некоторой военной продукции в нашу страну, ссылаясь на законную борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных на протяжении 30 лет Арменией территорий, свидетельствует о проводимой Канадой политике двойных стандартов", — выступили с заявлением представители МИД Турции.

Дипломаты Анкары подчёркивают: данное решение подрывает сотрудничество двух стран, мешает работе турецких военных в Сирии. Но в Канаде уверены: поставляемая военная продукция используется в том числе в рамках Карабахского конфликта, что неприемлемо.