Турция, помимо использования военной продукции (оружия, техники, боеприпасов) собственного производства, активно импортирует её из других стран. В числе импортёров — Канада, власти которой решили в свете событий в Нагорном Карабахе временно ввести запрет на некоторые "позиции".
Анкара такому развитию событий не обрадовалась и тут же обвинила Канаду в "двойной игре".
"Заявление Канады о приостановке разрешений на экспорт некоторой военной продукции в нашу страну, ссылаясь на законную борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных на протяжении 30 лет Арменией территорий, свидетельствует о проводимой Канадой политике двойных стандартов", — выступили с заявлением представители МИД Турции.
Дипломаты Анкары подчёркивают: данное решение подрывает сотрудничество двух стран, мешает работе турецких военных в Сирии. Но в Канаде уверены: поставляемая военная продукция используется в том числе в рамках Карабахского конфликта, что неприемлемо.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.