Наваз Шариф и 40 его соратников арестованы за заговор против Пакистана

Экс-премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и лидеры его партии были арестованы по делу о подстрекательстве к мятежу.

По данным полицейского управления Лахора, поводом для задержания стала "жалоба на них, поданную гражданином страны".

Как сообщает пресс-служба полиции, 70-летний Шариф "подозревается в участии в заговоре против Пакистана и его государственных учреждений", о чём "сам лично заявил в своей провокационной речи во время пребывания в Лондоне".

"Вместо того, чтобы воспользоваться медицинской помощью в Лондоне, Наваз осуществляет спланированный заговор с целью очернить страну и ее институты посредством ненавистнических и провокационных речей. А именно бывший премьер-министр выступал с речами, в которых он пытался продвигать повестку дня Индии, чтобы сохранить Пакистан в сером списке целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), а также изолировать Пакистан на международном уровне", — цитируют полицейские жалобу, поданную в Шахдары.

И сообщают, что

"это дело было зарегистрировано в соответствии с разделами Уголовного кодекса Пакистана, которые включают подстрекательство к мятежу и преступный сговор с целью ведения войны против Пакистана".

В полицейском отчете также названа дочь Шарифа, политик Марьям Наваз, и более 40 лидеров пакистанской партии Мусульманской лиги Шарифа (ПМЛ-Н), которые, как сообщается, участвовали в ее заседаниях на прошлой неделе.

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