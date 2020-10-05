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Ильхам Алиев: Москва - самый подходящий посредник в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Россию наиболее подходящей страной для разрешения спора с Арменией по Нагорному Карабаху, отметив, что Москва знает этот регион лучше, чем Париж или Вашингтон.

Ильхам Алиев: Москва - самый подходящий посредник в Нагорном Карабахе

"Россия - одна из стран, которая является посредником, наряду с Соединенными Штатами и Францией, - сказал Алиев в интервью телеканалу "Аль-Джазира". - Конечно, Россия занимает особое положение, потому что она сосед Азербайджана, сосед региона».

По мнению Алиева, из-за географической близости России к Кавказу она лучше понимает события последних трех десятилетий и поэтому может лучше работать, помогая найти решение.

"Мы считаем, что три страны должны продолжать работать вместе, если все они будут сохранять нейтралитет, - сказал президент. - Если вы являетесь посредником в таком деликатном вопросе, вы должны действовать только в этом качестве."

Напомним, в 1992 году США, Франция и Россия стали сопредседателями вновь созданной Минской группы ОБСЕ, созданной с целью поиска мирного решения нагорно-карабахского вопроса. 1 октября страны Минской группы опубликовали совместное заявление с требованием "немедленного прекращения боевых действий между соответствующими вооруженными силами".

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