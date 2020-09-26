Пилот разбившегося Ан-26 под Харьковом сообщал диспетчеру о готовности совершить аварийную посадку из-за неполадок с двигателем.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Около 20:38 командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем. Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", — пояснил замглавы МВД.