Члены британской королевской семьи отказались прокомментировать выступление принца Гарри.
Напомним, что вчера он выступил в эфире канала АВС, вместе с Меган Маркл призывая американцев принять участие в грядущих президентских выборах.
"По мере приближения ноября этого года жизненно важно отвергать разжигание ненависти, дезинформацию и онлайн-негатив", — заявил герцог Сассекский.
На обращение британских средств массовой информации Букингемский дворец ответил, что воздержится от комментариев.
"Герцог не работает на королевский двор, и любые заявления, с которыми он выступает, сделаны в личном качестве", — подчеркнул пресс-атташе.
В ответ на возникшую ситуацию американская сторона попыталась оправдаться, пояснив, что выступление принца Гарри не имело своей целью поддержать определенного кандидата, а призвать граждан к ответственному выполнению гражданского долга.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.