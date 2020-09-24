Фонд Нобеля сообщил об увеличении размера Нобелевской премии до одного миллиона долларов.

"В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее. В свете приближающийся Нобелевской недели мы рады сообщить, что размер премии в этом году будет увеличен на 1 миллион крон (100 тысяч в пересчёте на американские доллары)", — рассказал глава фонда Ларс Хейкенстен.