Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что именно она является единственным законно избранным народом "белорусским лидером".

"Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ Лукашенко не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом", — пояснила оппозиционер.