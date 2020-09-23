Чем Wildberries не угодил украинцам

Приход 21 сентября на рынок Украины торговой онлайн-площадки Wildberries ознаменовался грандиозным скандалом.

Среди огромного ассортимента — более 3 млн позиций — цепкий взгляд украинских блогеров практически мгновенно выцепил футболки и сувениры с "советской символикой", принтами -портретами Владимира Путина, Иосифа Сталина, "вежливых людей", книги для подготовки к ЕГЭ и другие "ненезалежные" товары.

Украинцам предлагается также купить набор для вышивания с изображением российского лидера и альбом для коллекционирования монет, на обложке которого Крым и Севастополь отображены на фоне двуглавого орла с триколором.

В общем, на правоохранителей дождём посыпались требования "вмешаться в политику площадки" и разобраться с "пустившими предателей на Украину":