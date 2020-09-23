Приход 21 сентября на рынок Украины торговой онлайн-площадки Wildberries ознаменовался грандиозным скандалом.
Среди огромного ассортимента — более 3 млн позиций — цепкий взгляд украинских блогеров практически мгновенно выцепил футболки и сувениры с "советской символикой", принтами -портретами Владимира Путина, Иосифа Сталина, "вежливых людей", книги для подготовки к ЕГЭ и другие "ненезалежные" товары.
Украинцам предлагается также купить набор для вышивания с изображением российского лидера и альбом для коллекционирования монет, на обложке которого Крым и Севастополь отображены на фоне двуглавого орла с триколором.
В общем, на правоохранителей дождём посыпались требования "вмешаться в политику площадки" и разобраться с "пустившими предателей на Украину":
"А мы-то и не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивки Путина. А может, вы хотите футболку российской полиции? Или двуглавую курицу? А герб СССР? Все здесь! И цены в гривне!" — возмущается на своей странице популярный в стране блогер Антон Ходза.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".