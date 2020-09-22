Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал новый "пакет санкций" Вашингтона в отношении Тегерана. По мнению политика, подобный подход — практически прямой вызов ООН, так что ответ обязательно должен прозвучать.
"Соединенные Штаты, таким образом, противопоставляют себя всему мировому сообществу и пытаются сделать так, чтобы все остальные страны плясали под их дудку.
Это прямой вызов международному праву и ООН. И он не должен остаться без ответа", — прокомментировал депутат.
Слуцкий сообщил: пока Вашингтон терпит провал в своих попытках "протащить" ряд ограничений для Ирана через ООН.
Ранее российские эксперты подчеркнули: позиция США по Ирану не находит понимания даже у союзных Штатам государств. А иранский президент Хасан Роухани в ответном заявлении сообщил: страна готова ответить на "издевательства" США "сокрушительным ответом".
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.