Роухани: Иран даст сокрушительный ответ на издевательства Америки

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США "терпят поражение" в своем желании ввести санкции ООН в отношении его страны, поскольку европейские союзники Штатов назвали одностороннее заявление юридически недействительным.

В своём выступлении по ТВ, Роухани заявил, что Иран "даст сокрушительный ответ на издевательства Америки".

Напомним, сегодня генсек ООН Антонио Гутерриш объявил, что международная организация не поддерживает США в их стремлении "наказать Иран" (подробнее — здесь).

Роухани сказал:

"Америка приближается к определенному поражению в своем санкционном движении… Нападая на Иран, она столкнулась с поражением и негативной реакцией международного сообщества. Это — лучшее подтверждение того, что американский подход представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности и беспрецедентную угрозу ООН и Совету Безопасности".

Иранский лидер особо отметил, что

"если США, непосредственно или при содействии ряда своих союзников, предпримут какие-либо шаги в соответствии с прозвучавшими ранее от них угрозами, они (Штаты) столкнутся с серьезной реакцией и должны будут ответить за все возможные или вероятные опасные последствия".

Что именно он имел в виду, Роухани уточнять посчитал излишним.