Немецкие СМИ: Германия не может начать расследование по Навальному

Журналисты газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) сообщают: поскольку предполагаемое отравление было совершено вне немецкой территории, начать уголовное расследование немецкие правоохранители не могут.

В SZ уточняют: представители немецкой прокуратуры работали по ситуации достаточно давно, в частности, уточняли свои возможности в расследовании "дела Навального". Однако сейчас юристы "лишь качают головой", замечают представители СМИ.

Расследование возможно лишь в случае, если Навальному снова станет хуже, причем резко. Но даже тогда им займется не Генеральная прокуратура, а берлинская, пишут в издании.

Напомним: Алексей Навальный проходит лечение в немецкой клинике "Шарите". Основная версия немецкой стороны — отравление веществом группы "Новичок", это же, по сведениям немцев, подтверждают анализы из Швеции и Франции.