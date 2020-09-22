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Навальный: Россия, верни мои вещи, в которых я был в злополучный день

Алексей Навальный, проходящий лечение в немецкой клинике, потребовал от российских властей прислать ему одежду, в которой он был во время предполагаемой попытки отравить его.

Навальный: Россия, верни мои вещи, в которых я был в злополучный день

Блогер, по-видимому, окончательно выздоровел и рвётся в привычный для себя бой. Во всяком случае, самый первый опубликованный им после выхода из комы пост в блоге, написан в привычной Навальному обвинительной манере.

Он, в частности, возмущён тем, что в России "до сих пор" нет уголовного дела по факту покушения на его жизнь, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации".

"Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу", — пишет блогер.

По его собственному замечанию, "ничего другого" он "не ожидал" (когда "не ожидал" — до или после "болезни" — Алексей не уточняет).

Единственное, если верить Навальному, что его сейчас интересует — это его одежда. Причём не как предметы гардероба, а как "улика" против злодеев:

"… именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок. <…> Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", — пишет он в посте.

Интернет не верит блогеру

Привычный тон Навального не заставил пользователей соцсети традиционно безоговорочно ему поверить: некоторые подписчики поставили под сомнение утверждение о том, что его одежда все еще находится в России.

  • Кое-кто указал на фотографии оппозиционера, сделанные в Томске перед полетом, и те, что были сделаны в немецкой клинике Шарите — на них Навальный в одних и тех же ботинках.
  • Другие вспомнили твит от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, опубликованный после предполагаемого отравления, в котором говорилось, что "жена политика Юлия предотвратила изъятие вещей Навального и удерживала их".

Остается неясным, какая именно одежда отсутствует в гардеробе Навального.

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