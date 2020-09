Канадская полиция начала расследование попытки отравления Трампа

Канадская полиция направила специалистов по химическим, биологическим и ядерным вопросам в Квебек. Повод — спецоперация, связанная с присланным в Белый дом письмом, "начиненным" ядом рицином.

У полицейских появились сведения, что всего в США было отправлено шесть отравленных писем.

На сегодняшний день полицейская операция сосредоточена на кондоминиуме в городе Лонгей, недалеко от Монреаля.

Police operation on Vauquelin blvd. in St-Hubert. The investigation is ongoing. #rcmp pic.twitter.com/U4FhK5pVom