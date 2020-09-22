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Канадская полиция начала расследование попытки отравления Трампа

Канадская полиция направила специалистов по химическим, биологическим и ядерным вопросам в Квебек. Повод — спецоперация, связанная с присланным в Белый дом письмом, "начиненным" ядом рицином.

Канадская полиция начала расследование попытки отравления Трампа

У полицейских появились сведения, что всего в США было отправлено шесть отравленных писем.

"Наша группа по химическим, биологическим, радиологическим, ядерным и взрывчатым веществам (CBRNE) руководит операцией. Кроме того, на месте работают полицейские и пожарные команды из Лонгейля. Были приняты все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности", - сообщается в официально Twitter канадской полиции.

На сегодняшний день полицейская операция сосредоточена на кондоминиуме в городе Лонгей, недалеко от Монреаля.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что одно из писем в почте Белого дома, адресованное Дональду Трампу, было заражено ядом рицином.

Вчера, в подельник, американские таможенники совместно с пограничниками сообщили о задержании подозреваемой, которая пыталась въехать на территорию США из Канады. Это женщина, предположительно имеющая двойное — французское и канадское — гражданство.

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