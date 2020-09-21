В США задержали предполагаемую отравительницу Трампа

Власти США сообщают о первом успехе в расследовании "попытки отравления президента Трампа".

Напомним, ранее в СМИ прошла информация о том, что на имя американского лидера в Белый дом по почте поступил конверт, в котором был яд рицин.

На данный момент задержана женщина, подозреваемая в отправке "письма" Дональду Трампу. Её имя не разглашается.

Известно только, что женщина была задержана американскими таможенниками и пограничниками при попытке въехать в страну из Канады. Об этом написала NBC News со ссылкой на неназванного сотрудника правоохранительных органов США.