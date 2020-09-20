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Президента США Дональда Трампа в очередной раз пытались отравить

В минувшие выходные темой №1 мировых СМИ была предотвращённая спецслужбами США попытка отравления президента Дональда Трампа.

Президента США Дональда Трампа в очередной раз пытались отравить

Как сообщалось, правоохранители в почте Белого дома перехватили на пакет, содержащий смертельный яд рицин, который был адресован Трампу.

По данным CNN, вещество, которое содержалось в конверте было дважды протестировано в лаборатории ФБР — оба раза результаты показали, что это именно рицин.

  • "Почту Белого дома проверяют на внешнем объекте. Это дело расследуется Секретной службой США и ФБР", — написано в материале издания.

Новости о пакете, отправленном Трампу, мгновенно вызвали опасения по поводу эскалации политического насилия в США по мере приближения ноябрьских президентских выборов. Хотя правоохранительные органы пока не назвали ни одного подозреваемого, многие консервативные активисты быстро обвинили в случившемся политических левых, заявив, что это была попытка покушения на президента накануне выборов.

К слову, это не первый раз, когда Трамп был нацелен на рицин. Письма, содержащие ингредиенты рицина, были направлены президенту и высшим военным руководителям Пентагона в 2018 году.

Тогда, напомним, житель штата Юта, Уильям Клайд Аллен III, был обвинен в их отправке.

Более раннюю попытку отравить главу государства предпринимала актриса Шеннон Ричардсон. Она была осуждена в 2014 году за отправку рицинсодержащих писем президенту США Бараку Обаме и тогдашнему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу.

ДЛЯ СПРАВКИ

Яд рицин изготавливается из шелухи касторовых бобов. Он блокирует выработку белков клетками организма, что приводит к их гибели и — как следствие — к отказу органов, коллапсу системы кровообращения и смерти.

Его очень любят использовать террористы.

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