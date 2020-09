В минувшие выходные темой №1 мировых СМИ была предотвращённая спецслужбами США попытка отравления президента Дональда Трампа.

Как сообщалось, правоохранители в почте Белого дома перехватили на пакет, содержащий смертельный яд рицин, который был адресован Трампу.

#FBIStatement: "The FBI and our U. S. Secret Service and U. S. Postal Inspection Service partners are investigating a suspicious letter received at a U. S. government mail facility. At this time, there is no known threat to public safety." pic.twitter.com/jsBMIsDHbt