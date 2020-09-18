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Рэй: в 2016-ом Россия навязала США Трампа, теперь убирает Байдена

Россия повторяет свои усилия по вмешательству в американские выборы 2016 года. На этот раз она нацелилась на кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Рэй: в 2016-ом Россия навязала США Трампа, теперь убирает Байдена

Об этом, выступая в Палате представителей, заявил директора ФБР Кристофер Рэй. Не потрудившись, по традиции, привести доказательств своих слов.

Как следует из речи Рэя, Россия играет "очень активную" роль в выборах в США 2020 года:

"Москва продолжает пытаться влиять на наши выборы, прежде всего через то, что мы называем пагубным иностранным влиянием.Её основная цель — не только сеять раздор и рознь, но устранить кандидата от демократов Джо Байдена и тех, кого она воспринимает как своего рода антироссийский истеблишмент".

Действует Россия — утверждает Рэй — "через социальные медиа, использование прокси, государственные СМИ и онлайн-журналы."

Произнося свою пламенную речь, директор ФБР "забыл" упомянуть о том, что доказательств вмешательства России в выборы 2016 года нет до сих пор. Хотя искали их все эти годы очень старательно.

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