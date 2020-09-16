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Умер Билл Гейтс-Старший

В США скончался отец соучредителя Microsoft Билла Гейтса.

Умер Билл Гейтс-Старший

Уильяму Генри Гейтсу-старшему было 94 года. Он страдал болезнью Альцгеймера.

"Гейтс-старший мирно скончался дома... в окружении своей семьи", - сказал его сын. - Его мудрость, щедрость, сочувствие и смирение оказали огромное влияние на людей во всем мире. Именно его юридические консультации помогли мне и Полу Аллену основать Microsoft, а также помогли Говарду Шульцу со Starbucks, еще одним стартапом в Сиэтле, который с тех пор стал глобальным явлением".

Уильям Генри Гейтс служил в армии во время Второй мировой войны, получил диплом юриста через GI Bill и основал юридическую практику Shidler & King в 1964 году. Сегодня фирма известна как Preston Gates & Ellis LLP. Он занимал пост президента Ассоциации адвокатов штата Сиэтл и Вашингтон, а также организаций "Юнайтед Уэй" и "плановое родительство".

В 2003 году он опубликовал книгу "Богатство и наше содружество" (Wealth and Our Commonwealth), написанную в соавторстве с ученым из Института политических исследований Чаком Коллинзом (Chuck Collins).

По словам Билла Гейтса-младшего, именно его отец "сформировал ценности Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который он основал в 2014 году после ухода из Microsoft. Сегодня Фонд занимается проблемами улучшения здравоохранения и сокращения бедности в мире, а также расширения образования и доступа к информационным технологиям в США.

 

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