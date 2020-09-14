В окрестностях Могилёва милиция задержала шестерых "партизан" из "лесного отряда".

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

"Пресечена противоправная деятельность "лесного отряда". Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилёва", куда входило 64 пользователя. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боёв, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу", — сообщила представитель МВД.