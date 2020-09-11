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Карантин в Армении: последние новости

В Армении власти выступили с заявлением о продлении карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Было решено, что ограничения продлятся ещё несколько месяцев. А именно — до января следующего года.

"Учитывая эпидемическую напряжённую ситуацию во всём мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остаётся распространённой, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим", — говорится в решении армянского правительства.

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