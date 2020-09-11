Японцы: вернуть Курилы можно только с помощью ядерных ракет

Публикация на сайте Yahoo News Japan о принятом Синзо Абэ решении уйти в отставку, вызвала бурное обсуждение среди пользователей японского сегмента интернета. Причем не совсем об уходящем политике.

Автор материала, рассуждая о причинах и следствии ухода Абэ, увидел в реакции России на это событие "скрытый элемент давления на будущего нового премьера страны", от которого "явно ждут" решения вопроса о принадлежности Южных Курил, намекая, что "в случае сохранения базового японского подхода" мирного договора не будет.

В комментариях к статье самым популярным и чуть ли не единственным вариантом оказалось "понимание", что "вернуть" Курильские острова в состав Японии можно только путём военного конфликта.

Некоторые комментарии, к слову, очень агрессивны по своей риторике:

"Северные территории" нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам". "Новый премьер должен примкнуть к США и Западу, чтоб Россию, наконец, изолировали" "Пора перестать играть в добрячков и помогать ей (России) экономически".

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