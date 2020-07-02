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Автор Олег Артюков

Договор с Японией: что будет с Курилами после принятия поправок?

Политика

Принятие поправок к российскому Основному закону не окажет влияние на процесс переговоров с Японией по мирному договору. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

Поправки и переговоры с Японией

Напомним, в числе принятых поправок есть и положение о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий России и на призывы к таким отчуждениям. Исключение из категории таких действий — работы по "делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами".

Правда, в случае с Японией это исключение "не работает". По той причине, что начало работы по демаркации границы означает признание уже существующей. А в Токио на это едва ли пойдут, ведь это означало бы, что они признают итоги Второй мировой войны.

По словам Игоря Моргулова, "мы всегда в разговоре с Японией по мирному договору подчеркивали тезис о необходимости признания нашими японскими партнерами итогов Второй мировой войны в полном объеме, а значит, законности принадлежности южных Курильских островов Российской Федерации по итогам Второй мировой войны".

"Никаких изменений здесь, естественно, быть не может", — добавил он в интервью ТАСС.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия ведет с Японией переговоры не об островах, а о заключении мирного договора. "Поэтому, на мой взгляд, такие переговоры могут быть продолжены при понимании закрепленного теперь уже в Конституции РФ положения о нерушимости наших границ", — сказал Моргулов.

По его мнению, принятые поправки "никак не повлияют на продвижение сотрудничества наших стран по развитию, по такой совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах". Правда, признал Моргулов, "это предмет нашего будущего дальнейшего диалога с нашими японскими коллегами".

Мнение Японии

В официальной позиции Японии изменений нет. По крайней мере, об этом в четверг заявил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

"В нашей позиции, которая заключается в том, чтобы продолжать плотные переговоры, направленные на решение территориального вопроса с последующим подписанием мирного договора, изменений нет", — заявил он.

Что же касается мнения японских экспертов, то часть из них высказывали предположение, что поправка о запрете на отчуждение территорий России сводит на нет и без того слабые надежды на получение четырех южнокурильских островов.

Другие же обращают внимание на оговорку про исключение случаев проведения демаркации или редемаркации границ. То есть, по их мнению, переговоры между Россией и Японией подпадают под эту оговорку.

Но никаких подтверждений второй точке зрения нет. Позиция Москвы неизменна: признание Японией границ и российского суверенитета над Южными Курилами. Позиция Японии тоже: сначала "северные территории", потом мирный договор. И они не меняются уже несколько десятилетий.

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Темы курильские острова поправки в конституцию мирный договор с японией
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