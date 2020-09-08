Лукашенко: меня обижают протесты в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему "по-человечески обидно" из-за протестов, которые проходят в республике.

Однако он понимает, что часть граждан просто забыла о том, какой была страна 20 лет назад. Об этом он рассказал в ходе интервью с российскими журналистами. Выдержки из интервью опубликовал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в своём Telegram-канале.