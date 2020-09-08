Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему "по-человечески обидно" из-за протестов, которые проходят в республике.
Однако он понимает, что часть граждан просто забыла о том, какой была страна 20 лет назад. Об этом он рассказал в ходе интервью с российскими журналистами. Выдержки из интервью опубликовал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в своём Telegram-канале.
"По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!", — утверждает Лукашенко.
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