Восемь инфицированных коронавирусом россиян прилетели в Турцию

У восьмерых россиян по прилёте в Турцию выявили коронавирус. Свой отпуск они провели в номерах отеля.

Всего с 10 августа Турцию посетили 336,4 тысячи гостей из России.

"В нашей провинции пациенты старше 65 лет с положительным ПЦР-тестом на коронавирус проходят стационарное лечение, если у них есть сопутствующие заболевания и изменения на компьютерной томографии легких. Больные в возрасте до 65 лет без симптомов будут проживать в карантинном номере забронированного отеля. Мы договорились с представителями нашего турсектора о всяческой помощи нашим гостям, находящимся на карантине", — рассказал губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи.

Он пояснил, что карантин ждёт не только инфицированных, но и тех, кто летел с ними рядом — на соседних по бокам, спереди, сзади и по диагонали местам. Изоляция ждёт и бортпроводников рейса. Путешественникам помогут найти анкеты, которые заполняют все прилетающие. Тем, у кого будут симптомы COVID-19, сделают тесты.

По данным турецкого Минздрава, в стране идёт вторая волна коронавируса, которая сейчас достигла своего пика. Последние несколько дней регистрируется максимум по приросту и количеству летальных исходов от "ковида".

Ранее "Правда.Ру" писала, что туристический сезон в Турции в этом году намерены продлить до декабря.