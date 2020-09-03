Представители турецкого туристического бизнеса рассчитывают продлить сезон до конца ноября — начала декабря.

"Россиян беспокоят слухи об эпидемии в Турции. Однако наиболее "заражённые" города и провинции — это Анкара, Конья, Кайсери, Шанлыурфа, Мардин, Эрзурум, Ван, Диярбакыр, Батман, Агры. Популярных у россиян курортов в списке нет. В Турции надеются компенсировать убытки этого года.

По словам президента Ассоциации директоров отелей (POYD) Юлкайя Атмаджи, уже к 19 августа в Анталью приехало больше миллиона туристов из 31 страны, в том числе 281,4 тысячи — из России", — говорится в публикации на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).