Представители турецкого туристического бизнеса рассчитывают продлить сезон до конца ноября — начала декабря.
"Россиян беспокоят слухи об эпидемии в Турции. Однако наиболее "заражённые" города и провинции — это Анкара, Конья, Кайсери, Шанлыурфа, Мардин, Эрзурум, Ван, Диярбакыр, Батман, Агры. Популярных у россиян курортов в списке нет. В Турции надеются компенсировать убытки этого года.
По словам президента Ассоциации директоров отелей (POYD) Юлкайя Атмаджи, уже к 19 августа в Анталью приехало больше миллиона туристов из 31 страны, в том числе 281,4 тысячи — из России", — говорится в публикации на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).
Накануне в Турции было зарегистрирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с середины 15 июня — 1596 человек. Если распространение инфекции не пойдёт по нарастающей, турбизнес намерен продлить сезон.
"Сезон в Анталье закроется с показателем в 4,5 миллиона туристов, включая 2,5 миллиона из России. И если ситуация с заболеваемостью не изменится в худшую сторону, туристический сезон может закончиться не в конце октября, как обычно, а в ноябре или даже декабре", — считает глава туристического департамента городского совета Антальи Реджеп Явуз.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.