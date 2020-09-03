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Туристический сезон в Турции планируют продлить до декабря

Общество

Представители турецкого туристического бизнеса рассчитывают продлить сезон до конца ноября — начала декабря.

Туристический сезон в Турции планируют продлить до декабря

"Россиян беспокоят слухи об эпидемии в Турции. Однако наиболее "заражённые" города и провинции — это Анкара, Конья, Кайсери, Шанлыурфа, Мардин, Эрзурум, Ван, Диярбакыр, Батман, Агры. Популярных у россиян курортов в списке нет. В Турции надеются компенсировать убытки этого года.

По словам президента Ассоциации директоров отелей (POYD) Юлкайя Атмаджи, уже к 19 августа в Анталью приехало больше миллиона туристов из 31 страны, в том числе 281,4 тысячи — из России", — говорится в публикации на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Накануне в Турции было зарегистрирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с середины 15 июня — 1596 человек. Если распространение инфекции не пойдёт по нарастающей, турбизнес намерен продлить сезон.

"Сезон в Анталье закроется с показателем в 4,5 миллиона туристов, включая 2,5 миллиона из России. И если ситуация с заболеваемостью не изменится в худшую сторону, туристический сезон может закончиться не в конце октября, как обычно, а в ноябре или даже декабре", — считает глава туристического департамента городского совета Антальи Реджеп Явуз.

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