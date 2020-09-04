МИД Германии и Британии обвинили Россию в использовании химоружия

Германия и Британия будут вместе решать, как реагировать на "использование Россией" "Новичка", которым якобы был отравлен Алексей Навальный. Об этом сегодня договорились министры иностранных дел двух стран. Они провели телефонный разговор.

"Рааб и Маас согласились с тем, что использование "Новичка" было нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и поэтому вызывает обеспокоенность международного сообщества. Они договорились при участии ОЗХО обеспечить выполнение Россией ее международных обязательств. Глава МИД (Британии — прим. ред.) четко заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в этом вопросе", — сообщает МИД Британии.

В австрийском МИД коллег призывают не спешить и не принимать кардинальных решений по проекту "Северный поток-2".

"Нужно остерегаться того, чтобы сваливать все в одну кучу. Нам удавалось в прошлом проводить черту, если подумать о ситуации с Крымом и на востоке Украины. Мы всегда показывали точную реакцию на любое действие Москвы, которое для нас было неприемлемым. Несомненно, будет идти дискуссия, но, я полагаю, подходить к этому нужно cum grano salis (лат. "с крупицей соли, с умом" — прим. ред.)", — заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению экспертов, ситуация с навальным — информационная война в чистом виде и попытка оказать давление на российские власти.