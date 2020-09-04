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МИД Германии и Британии обвинили Россию в использовании химоружия

Мир » Европа » Евросоюз

Германия и Британия будут вместе решать, как реагировать на "использование Россией" "Новичка", которым якобы был отравлен Алексей Навальный. Об этом сегодня договорились министры иностранных дел двух стран. Они провели телефонный разговор.

МИД Германии и Британии обвинили Россию в использовании химоружия

"Рааб и Маас согласились с тем, что использование "Новичка" было нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и поэтому вызывает обеспокоенность международного сообщества. Они договорились при участии ОЗХО обеспечить выполнение Россией ее международных обязательств. Глава МИД (Британии — прим. ред.) четко заявил, что Великобритания стоит плечом к плечу с Германией в этом вопросе", — сообщает МИД Британии.

В австрийском МИД коллег призывают не спешить и не принимать кардинальных решений по проекту "Северный поток-2".

"Нужно остерегаться того, чтобы сваливать все в одну кучу. Нам удавалось в прошлом проводить черту, если подумать о ситуации с Крымом и на востоке Украины. Мы всегда показывали точную реакцию на любое действие Москвы, которое для нас было неприемлемым. Несомненно, будет идти дискуссия, но, я полагаю, подходить к этому нужно cum grano salis (лат. "с крупицей соли, с умом" — прим. ред.)", — заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению экспертов, ситуация с навальным — информационная война в чистом виде и попытка оказать давление на российские власти.

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