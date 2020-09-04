Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Толпу протестующих в Нью-Йорке протаранила машина
Шойгу: хорошо, что туристы не везде могут побывать
Глава WADA пригрозил США отстранением от Олимпиады
Наталья Адаменко: Зеленский грубо нарушает диппротокол
Трамп: надо ладить с другими странами
Кучеров тренировался с "Тампой" несмотря на травму
Мусульманский мир ополчился на Charlie Hebdo
Награда за смелость: юный украинский вокалист получил подарок в Одессе
Капитан "Йокерита" о решении не лететь в Минск: "Это было круто"

Камкин: Навальный – пешка в околополитической игре

Экспертное мнение

Едва только Бундесвер сообщил, что в анализах Алексея Навального обнаружены следы "Новичка", как германский канцлер сразу дала понять, что за блогера есть кому заступиться.

Камкин: Навальный – пешка в околополитической игре

Даже доказательств никаких не попросила… Опять хайли лайкли? Зачем Меркель нужен Навальный? 

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что данная ситуация напоминает не только историю Скрипалей, но и историю невинно убиенного террориста Хангошвили, которого застрелили в Берлине год назад:

 - Такой же точно странный повышенный интерес. Точнее, повышенный интерес к персоне Навального со стороны западных партнёров совсем не странный. Его фон фактически обслуживает интересы некоторых сил вне нашей страны. Но здесь действительно этот highly likely — нет никаких вменяемых доказательств, огульные обвинения.

Но одно дело, когда они сыплются, условно говоря, от второстепенных политиков, и совсем другое, когда глава правительства выступает с подобными громкими заявлениями. Не утруждая себя приведением железобетонных доказательств.

  • Всё это действительно напоминает информационную войну, попытку давления на российское руководство.

 - Какую конечную цель преследует Германия и действительно независима ли она в своих действиях по данному фронту?

 - Можно предположить, что это своего рода отработка союзнических обязательств перед Вашингтоном. Если это действительно так, то нельзя исключать, что данный приём может быть использован для давления, в том числе на "Северный поток", на энергетическом фронте.

Сейчас ситуация напоминает диалог слепого с глухим. Глупо комментировать огульные обвинения.

Берлин делает вид, будто ожидает, что Москва признает свою вину, покается… Здесь ситуация напоминает умело срежиссированную провокацию.

Навального, конечно, по-человечески жаль, что он стал фактически пешкой в большой политической игре. Будем надеяться, что человек выживет, может быть, сам даст некие прояснения по данной ситуации, где он умудрился подхватить несуществующий "Новичок".

Но данная ситуация гипотетически может повлиять на энергетический диалог России и Германии. Всё будет зависеть от того, какая реальная подоплёка за этим стоит, что движет Берлином, какое действительно беспокойство о судьбе российского оппозиционного околополитика, либо использование данной истории как инфоповода для какого-либо дипломатического нажима.

Последние материалы
Камкин: Навальный – пешка в околополитической игре
Кучеров тренировался с "Тампой" несмотря на травму
Трамп: надо ладить с другими странами
Мусульманский мир ополчился на Charlie Hebdo
Награда за смелость: юный украинский вокалист получил подарок в Одессе
Капитан "Йокерита" о решении не лететь в Минск: "Это было круто"
Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open
Подросток убил деда и ранил бабушку "из интереса"
Хакеры взломали базу данных биолаборатории в Грузии
Онищенко назвал способ отучить школьников от курения
Популярное
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах

Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.

Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Методы диагностики
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Общество
Актриса Анна Снаткина показала фото дочери-первоклассницы
Общество
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч рублей на решение текущих проблем
Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко Василий Амирджанов Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов Василий Амирджанов Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев
Комментарии
Белоруссии давно пора менять систему
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Украина грозит Белоруссии жёсткими мерами
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Россияне просрочили кредитов и займов на триллион рублей
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников