Камкин: Навальный – пешка в околополитической игре

Едва только Бундесвер сообщил, что в анализах Алексея Навального обнаружены следы "Новичка", как германский канцлер сразу дала понять, что за блогера есть кому заступиться.

Даже доказательств никаких не попросила… Опять хайли лайкли? Зачем Меркель нужен Навальный?

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что данная ситуация напоминает не только историю Скрипалей, но и историю невинно убиенного террориста Хангошвили, которого застрелили в Берлине год назад:

- Такой же точно странный повышенный интерес. Точнее, повышенный интерес к персоне Навального со стороны западных партнёров совсем не странный. Его фон фактически обслуживает интересы некоторых сил вне нашей страны. Но здесь действительно этот highly likely — нет никаких вменяемых доказательств, огульные обвинения.

Но одно дело, когда они сыплются, условно говоря, от второстепенных политиков, и совсем другое, когда глава правительства выступает с подобными громкими заявлениями. Не утруждая себя приведением железобетонных доказательств.

Всё это действительно напоминает информационную войну, попытку давления на российское руководство.

- Какую конечную цель преследует Германия и действительно независима ли она в своих действиях по данному фронту?

- Можно предположить, что это своего рода отработка союзнических обязательств перед Вашингтоном. Если это действительно так, то нельзя исключать, что данный приём может быть использован для давления, в том числе на "Северный поток", на энергетическом фронте.

Сейчас ситуация напоминает диалог слепого с глухим. Глупо комментировать огульные обвинения.

Берлин делает вид, будто ожидает, что Москва признает свою вину, покается… Здесь ситуация напоминает умело срежиссированную провокацию.

Навального, конечно, по-человечески жаль, что он стал фактически пешкой в большой политической игре. Будем надеяться, что человек выживет, может быть, сам даст некие прояснения по данной ситуации, где он умудрился подхватить несуществующий "Новичок".

Но данная ситуация гипотетически может повлиять на энергетический диалог России и Германии. Всё будет зависеть от того, какая реальная подоплёка за этим стоит, что движет Берлином, какое действительно беспокойство о судьбе российского оппозиционного околополитика, либо использование данной истории как инфоповода для какого-либо дипломатического нажима.