В кафе под Киевом произошла перестрелка

Три человека пострадали в перестрелке, которая произошла под Киевом. Получив медицинскую помощь, один из них скрылся.

Остальные отказались давать показания.

"Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в город Украинку, что в Обуховском районе, и устроила стрельбу. После инцидента в больницу обратились трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся. Мужчины получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", — сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины на своей странице в социальной сети.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось: сотрудники кафе сразу после инцидента навели порядок и даже собрали гильзы. Их подозревают в пособничестве преступникам и попытке скрыть преступление. В кафе изъяли записи с камер.

Возбуждено два уголовных дела: по статьям "Хулиганство" и "Сокрытие преступления".

Ранее "Правда.Ру" писала, что американские журналисты назвали Киев российским. Ошибку допустили авторы издания New York Post.