В статье американского таблоида Киев назван российским

Описывая курьёзный случай, произошедший после посадки самолёта "Украинских авиалиний", американский таблоид New York Post "поместил" Киев в Россию.

В материале рассказывается о том, как некая пассажирка самолёта, прилетевшего из Турции, после приземления лайнера вышла "подышать" на крыло лайнера, самостоятельно открыв аварийный люк:

"Эта разгоряченная женщина не могла дождаться, чтобы выйти из салона самолета в России, поэтому она решила остыть", — так, по версии издания, объяснила дама свой странный поступок полицейским.

И ещё один ляп есть в статье — не столь заметный, возможно для читателей, но явно неприятный для украинских властей: