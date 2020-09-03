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Трамп угрожает оставить без финансирования некоторые города США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон рискуют остаться без федерального финансирования. Такое наказание ждёт их за многочисленные акции протеста, с которыми не справляются местные власти.

Трамп угрожает оставить без финансирования некоторые города США

Решение принял президент США Дональд Трамп.

"Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония", — говорится в меморандуме о лишении финансирования.

Стоит отметить, что список городов-бунтарей продолжат пополнять. Его составит генеральный прокурор США.

В течение месяца профильные министерства должны придумать, как можно лишить определённые города страны финансирования.Напомним, что с конца мая в США проходят акции протеста. Местные жители выступают против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что акции протеста против полиции в США являются домашним террором. Такое определение дал Дональд Трамп. Накануне он побывал в городе Кеноши (штат Висконсин), где полицейский застрелил афроамериканца на глазах его детей.

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