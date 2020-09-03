Трамп угрожает оставить без финансирования некоторые города США

Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон рискуют остаться без федерального финансирования. Такое наказание ждёт их за многочисленные акции протеста, с которыми не справляются местные власти.

Решение принял президент США Дональд Трамп.

"Моя администрация не позволит, чтобы федеральные налоговые доллары финансировали города, которые добровольно деградировали в зоны беззакония", — говорится в меморандуме о лишении финансирования.

Стоит отметить, что список городов-бунтарей продолжат пополнять. Его составит генеральный прокурор США.

В течение месяца профильные министерства должны придумать, как можно лишить определённые города страны финансирования.Напомним, что с конца мая в США проходят акции протеста. Местные жители выступают против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что акции протеста против полиции в США являются домашним террором. Такое определение дал Дональд Трамп. Накануне он побывал в городе Кеноши (штат Висконсин), где полицейский застрелил афроамериканца на глазах его детей.