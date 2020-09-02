Трамп назвал "домашним террором" акции протеста против полиции в США

Президент США Дональд Трамп назвал "внутренним террором" акции протеста против полиции в городе Кеноше в штате Висконсин, где 23 августа был застрелен в спину афроамериканец Джейкоб Блейк от рук агента.

"Жестокие мобы разрушили или повредили не менее 25 предприятий, подожгли общественные здания и бросали кирпичи в полицейских, — говорил глава государства во время круглого стола по безопасности в сообществе Висконсина. — Это не акты мирных протестов, а действительно внутренний террор".

Трамп пообещал, что федеральное правительство предоставит $42 млн для поддержки общественной безопасности и правоохранительных органов в штате Висконсин. Ещё миллион долларов пойдёт на правоохранительные органы города Кеноши, и около $4 млн помощи пойдут на цели предприятий, пострадавших во время протестов.