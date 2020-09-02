Трамп назвал "домашним террором" акции протеста против полиции в США

Президент США Дональд Трамп назвал "внутренним террором" акции протеста против полиции в городе Кеноше в штате Висконсин, где 23 августа был застрелен в спину афроамериканец Джейкоб Блейк от рук агента.
"Жестокие мобы разрушили или повредили не менее 25 предприятий, подожгли общественные здания и бросали кирпичи в полицейских, — говорил глава государства во время круглого стола по безопасности в сообществе Висконсина. — Это не акты мирных протестов, а действительно внутренний террор".
Трамп пообещал, что федеральное правительство предоставит $42 млн для поддержки общественной безопасности и правоохранительных органов в штате Висконсин. Ещё миллион долларов пойдёт на правоохранительные органы города Кеноши, и около $4 млн помощи пойдут на цели предприятий, пострадавших во время протестов.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.