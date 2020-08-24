В США полицейский выстрелил в афроамериканца на глазах его детей

Житель города Кеноша в американском Висконсине едва не стал жертвой полицейского произвола. Темнокожий мужчина получил пулю в спину.

Как пишут местные СМИ, афроамериканец разнимал дерущихся женщин. Приехавшие на место ЧП правоохранители применили к нему электрошокер и выстрелили в спину.

"Полицейские сразу же оказали помощь тому человеку. Его по воздуху доставили в больницу Милуоки. Он находится в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении полиции Кеноши.

Жертвой стал Джейкоб Блейк. По словам соседей, инцидент произошёл на глазах у его детей. Губернатор штата Тони Эверс пожелал ему скорейшего выздоровления.

После распространения новости о пострадавшем афроамериканце местные жители начали выходить на митинги, произошли столкновения с полицией, которые применили слезоточивый газ. В городе введён комендантский час.

Напомним, в мае в Миннеаполисе жертвой полицейского произвола стал афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский убил его во время задержания. После этого США и другие страны накрыла волна массовых протестов. Так, во время беспорядков в Чикаго 17 июля пострадали 18 полицейских.