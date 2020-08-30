Шахтные воды Донбасса могут нанести экологии Украины больший вред, чем Чернобыльская катастрофа.

Такого мнения придерживается заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.

"Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены", — пояснил политик.