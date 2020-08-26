Украина закрывает границы

Украина закроет въезд для иностранцев. Запрет будет действовать до конца сентября.

О планах правительство рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В связи с уровнем заболевания мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами", — заявил глава украинского кабмина.

Он пояснил, что те, кто имеет разрешение на проживание на Украине, въехать на территорию страны смогут без проблем. Это касается и членов международных и гуманитарных миссий.

С начала эпидемии на Украина зарегистрировано порядка 110 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 2354 пациента.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в стране продлили карантин. Он будет действовать до ноября. Решение было принято в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, если рост новых случаев COVID не остановится, система здравоохранения страны "встанет". Он подчеркнул, что невозможно все больницы превратить в инфекционные. Также, по словам главы государства, Украина не имеет возможности произвести свою вакцину от коронавируса.