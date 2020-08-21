Зеленский признался в бессилии перед коронавирусом

Патовая ситуация складывается на Украине из-за роста коронавирусных больных. Если прирост инфицированных не прекратится, здравоохранение страны "встанет".

Об этом граждан предупредил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы уже на этой волне более двух тысяч (выявленных случаев коронавируса в стране за сутки — Прим. ред.), она очень опасная. Мы же не можем сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и делать переоборудование всех больниц. Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину, и государство не сможет ничего сделать", — заявил глава государства.

Зеленский призвал украинцев к ответственности: необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Особенно это касается мест массового скопления людей.

Президент Украины также отметил, что страна не имеет возможности произвести свою вакцину от коронавируса. Для этого нужны лаборатории, которых не было и нет. А вот производить препараты страна готова. По словам Зеленского, власти ведут переговоры со странами о производстве вакцины на территории Украины.

Стоит отметить, что за минувшие сутки на Украине число коронавирусных больных выросло на 2106 человек. Скончались 23 пациента. С начала эпидемии в стране выявлено 100 643 случая COVID. Жертвами инфекции стали 2207 украинцев.