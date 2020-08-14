Зеленский напомнил: Украина на грани второй волны коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о том, как важно информировать население о мерах против заражения коронавирусом. Он отметил, что приближается вторая волна и подчеркнул факт того, что число больных с каждым днем увеличивается.

По словам Зеленского, важно соблюдать меры безопасности. Следует соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук и носить медицинскую маску, лишь по крайней необходимости посещать людные места.