Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон утверждает, что за Дональда Трампа будут голосовать только глупые люди.

"Американцы устали от однообразия, поэтому выбрали Трампа. Он предложил нечто другое, он не был политиком, а был бизнесменом. Он доказал, что он бизнесмен и работает на корпорации, а не на народ", — рассказал Монсон.

"Ирония в том, что самый бедный класс США и самые необразованные люди будут голосовать за Трампа. Они слепо голосуют, не зная его политики и действий. Он говорит на их языке и отдает им свои голоса, разрешает им говорить, критикует богатых людей, и это нравится обычным людям", — добавил боец.