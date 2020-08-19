Польшу не испугало развёртывание у границ белорусской армии

Решение развернуть на западных границах Белоруссии армии не произвело впечатления на польские власти. Они отметили, что это не первое заявление подобного рода от Александра Лукашенко.

При этом страна внимательно наблюдает за действиями белорусских военных.

"Это не первое заявление президента Лукашенко такого типа. Мы, конечно, внимательно анализируем и отслеживаем все движения. Но я хочу успокоить: никакой угрозы для польской безопасности нет. И мы на это так смотрим. Как на внутреннюю белорусскую психологическую игру, а не внешнюю угрозу ", — заявил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

Он отметил, что решение развернуть армию направлено не на запугивание соседей, а на белорусских граждан, которые должны сплотиться вокруг "единственно приемлемой власти".

Ранее "Правда.Ру" писала, что 18 августа Александр Лукашенко заявил, что армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боевую готовность. Границы патрулируют истребители. Также президент республики заявил, что "двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска закрыты".