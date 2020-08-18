Боевые подразделения белорусской армии развёрнуты у западных границ страны. Границы патрулируют истребители.
Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, напомнив, что «некоторые руководители западных государств вообще не знают, где Беларусь находится».
"Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", - ответил на это Лукашенко.
По данным минобороны Белоруссии, границы патрулируют истребители. Плановые полёты проходят в рамках боевой подготовки. Одновременно зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к стрельбам зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пускам переносных ЗРК "Игла".
Не намерена Белоруссия отказываться и от российских военных объектов, несмотря на требования оппозиции. По словам президента, на этих базах работают белорусы, которые получают там достойную зарплату. При этом базы не являются военными подразделениями.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.