Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность

Боевые подразделения белорусской армии развёрнуты у западных границ страны. Границы патрулируют истребители.



Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, напомнив, что «некоторые руководители западных государств вообще не знают, где Беларусь находится».

"Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", - ответил на это Лукашенко.

По данным минобороны Белоруссии, границы патрулируют истребители. Плановые полёты проходят в рамках боевой подготовки. Одновременно зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к стрельбам зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пускам переносных ЗРК "Игла".



Не намерена Белоруссия отказываться и от российских военных объектов, несмотря на требования оппозиции. По словам президента, на этих базах работают белорусы, которые получают там достойную зарплату. При этом базы не являются военными подразделениями.