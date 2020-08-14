Предложение дать президенту США Нобелевскую премию мира — не более, чем часть предвыборной кампании. Никто премию Дональду Трампу не даст.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Европейцы и Нобелевский комитет не страдают трампоманией. Обамоманией они страдали. Поэтому Обама, который принял непосредственное участие в развязывании войны против Ливии, получил Нобелевскую премию мира. Трамп, кстати, в отличие от своих предшественников, не развязал ни одной новой войны. Более того, Трамп даже заявил о готовности вывести свои войска из некоторых государств, во всяком случае, серьезно сократить там американское военное присутствие. Речь идет о Сирии и Афганистане.

Все познается в сравнении. На фоне своих предшественников Трамп действительно не развязал ни одной новой войны. Надо ли за это вручать Нобелевскую премию, не мне судить", — отметил эксперт.