Трампа предлагают номинировать на Нобелевскую премию

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан выразил желание номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, Трамп совершил дипломатический прорыв в отношениях Израиля и ОАЭ.

Напомним, что в 2019 году Трамп уже участвовал в разговоре на эту тему в ходе Генеральной ассамблеи ООН и сказал, что "он бы получил Нобелевскую премию мира в случае, если бы их раздавали честно"