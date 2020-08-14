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Глава МВД Белоруссии извинился перед "случайно попавшими под раздачу"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Жесткое подавление протестов в Белоруссии — самая мейнстримовая тема в мировых СМИ. Вчера нашелся, наконец, человек, взявший на себя вину за "милицейский произвол". И это не президент Лукашенко, которого обвиняют в фальсификации результатов, а глава МВД Юрий Караев.

"Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей, попавших под раздачу, на протестах", — заявил министр в эфире белорусского канала ОНТ.

По его словам, большинство жителей страны вообще не поддерживают протесты и недовольны "хаосом", начавшимся еще до официального оглашения итогов президентских выборов.

"Но устроили это все не силовики, — говорит Караев. — Были попытки поджигать покрышки, были коктейли Молотова, пиротехника… Более 50 сотрудников милиции ранено, из них 10 — в результате наезда… А у этих ребят тоже есть родители, дети, жены — каково им? Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих."

 

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