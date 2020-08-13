В присвоении крупной суммы денег подозревают посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцоговине — Эльдара Гасанова. Его задержали, вменяют растрату бюджетных средств.

"Он обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях. Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого в ходе следствия. Уголовное дело находится в стадии расследования. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о расследовании уголовного дела", — сообщает Служба госбезопасности Азербайджана.