Тихановская: я уехала к детям и приняла решение

В сети появилось видообращение (или видеооткровение?) недавнего лидера оппозиции республики Белоруссии Светланы Тихановской.

Проигравшая выборы Александру Лукашенко Тихановская сейчас находится в Литве. По словам главы МИДа этой прибалтийской страны Линаса Линкявичюса,

«не большой был у нее выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты».

Линкявичус пояснил, что в настоящий момент экс-кандидат в президенты Белоруссии находится на двухнедельном коронавирусном карантине и предложил дать ей время и подождать ее следующих заявлений.

По словам самой Тихановской, она уже решила для себя, что самое важное для нее, как для каждой "слабой женщины" - дети.

Означает ли это, что она решила окончательно выйти из политической игры - пока непонятно.

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