Тихановская: я уехала к детям и приняла решение

В сети появилось видообращение (или видеооткровение?) недавнего лидера оппозиции республики Белоруссии Светланы Тихановской.
Проигравшая выборы Александру Лукашенко Тихановская сейчас находится в Литве. По словам главы МИДа этой прибалтийской страны Линаса Линкявичюса,
«не большой был у нее выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты».
Линкявичус пояснил, что в настоящий момент экс-кандидат в президенты Белоруссии находится на двухнедельном коронавирусном карантине и предложил дать ей время и подождать ее следующих заявлений.
По словам самой Тихановской, она уже решила для себя, что самое важное для нее, как для каждой "слабой женщины" - дети.
Означает ли это, что она решила окончательно выйти из политической игры - пока непонятно.
У белорусской оппозиции меняется лидер
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.