У белорусской оппозиции меняется лидер

Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.

Она опубликовала видеообращение к народу и действующей власти, которое начала с минуты молчания "в память о сакральной жертве".

"Мы хотим сосредоточиться на помощи тем, кто пострадал,. Мы с болью смотрим на то, что происходит в странемы обращаемся к власти и призываем ее прислушаться к воле людей — не топить ее в воде в водометов и не оглушать гранатами…", — говорит в ролике Колесникова.

По-видимому, это обращение замысливалось, как некий манифест оппозиции, которую экс-координатор предвыборного штата кандидата Тихановской теперь "перекрестила" в "волонтерское движение" и призывает "неравнодушных" людей к нему присоединиться.

Читайте также:

Штаб Тихановской продолжает призывать к протестам

Белорусский парламент выступил с заявлением

Названы три сценария развития кризиса в Белоруссии